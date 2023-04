Gol e fantasia per l’Inter del futuro: De Pieri, nuovo talento in rampa di lancio

Il gioiellino classe 2006 si sta rendendo protagonista di una stagione da incorniciare con la maglia nerazzurra

Fabio Alampi

Tra i tanti giovani talenti di casa Inter che si stanno mettendo in luce in questa stagione una menzione particolare la merita senza ombra di dunnio Giacomo De Pieri. Trequartista classe 2006, mancino di estro e fantasia, è una colonna della formazione Under 17 di Polenghi, e recentemente ha potuto anche debuttare da sotto età con l'Under 18 di Zanchetta, andando subito in gol alla seconda presenza. Dribbling, accelerazioni, tiro da fuori, passaggi filtranti per i compagni: De Pieri è uno dei gioiellini su cui il club punta con maggior decisione.

Ascesa inarrestabile — Arrivato all'Inter nell'estate del 2020 dalla Liventina (uno dei Centri di Formazione nerazzurro) insieme ai compagni di squadra Matteo Zamarian (portiere) ed Emanuele Granziera (difensoree centrale), De Pieri non ha minimamente accusato il salto in una big e in un campionato più competitivo. Anche a Milano mostra quella qualità e quella classe che si erano intraviste in Veneto, alle quali aggiunge un miglioramento tattico notevole e una crescita fisica che lo aiutano nei contrasti con gli avversari, che in ogni partita gli riservano un "trattamento speciale".

In questa stagione è esploso anche sotto il profilo realizzativo: in Under 17 ha segnato 12 reti in 19 presenze, capocannoniere della squadra di Polenghi, ai quali ha aggiunto un considerevole numero di assist. Senza dimenticare il suo apporto con la Nazionale. L'Inter se lo coccola, consapevole di avere tra le mani un giocatore dal potenziale fuori dalla norma: già blindato con il suo primo contratto da professionista, nei prossimi mesi punterà a chiudere al meglio la sua stagione. Con la prospettiva di raccogliere, il prossimo anno, l'eredità di Carboni in Primavera.