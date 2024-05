Il centrocampista classe 2007 è uno dei 3 nerazzurri convocati per l'Europeo di categoria in corso a Cipro

Equilibrato, tanto in campo quanto nella vita. Matteo Mantini, centrocampista classe 2007 dell'Inter e della Nazionale Under 17 , è un ragazzo poco appariscente ma molto concreto che, in stagione, ha saputo conquistare il tecnico Massimiliano Favo che, dopo averlo convocato per il Torneo dei Gironi a novembre, l'ha fatto diventare un elemento imprescindibile del suo scacchiere tattico.

"Ho sempre sognato di essere qui - confessa il centrocampista azzurro -. Questa è la prima competizione ufficiale che gioco con una Nazionale giovanile e rappresenta un'esperienza unica: ringrazio il coordinatore Viscidi e mister Favo per avermi dato questa possibilità e, soprattutto, l'Inter, che mi sta facendo crescere permettendomi di confrontarmi a certi livelli". Livelli, quelli raggiunti dal centrocampista nerazzurro, ottenuti grazie ad un grande spirito di sacrificio e al duro lavoro quotidiano, sia in campo che fuori: "Sono un ragazzo fortunato - sottolinea Mantini - perché ho la possibilità di fare, ai massimi livelli per la mia età, ciò che amo: giocare a calcio. Questa fortuna è al tempo stesso una grande responsabilità, motivo per il quale mi impegno costantemente, sia negli allenamenti che in partita, ascoltando attentamente tutti i consigli che mi vengono dati".