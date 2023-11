Italia U17, 60 i convocati per il Torneo dei Gironi: 4 i calciatori dell’Inter

La Nazionale Under 17 , dopo essersi qualificata alla fase élite dell'Europeo chiudendo al 2° posto il Gruppo 11 della prima fase di qualificazione, torna in campo per il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Novarello.

Sono 60 i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Favo, che verranno suddivisi in tre squadre da 20 elementi ciascuna (Nazionale Under 17, Rappresentativa A e Rappresentativa B) prima di affrontarsi in un torneo amichevole. La manifestazione si aprirà venerdì 24 (ore 14.30) con la partita tra Rappresentativa A e Rappresentativa B mentre la Nazionale Under 17 scenderà in campo sabato 25 (ore 14.30) e domenica 26 novembre (ore 11) rispettivamente contro la perdente e la vincente della prima partita.