Italia U19, 3 calciatori dell’Inter convocati per il doppio test contro la Serbia

Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 19, campione d’Europa in carica, alla prima fase di qualificazione al torneo continentale, che a novembre la vedrà impegnata in Svezia contro i padroni di casa e i pari età di Svizzera e Liechtenstein. Dopo le due amichevoli disputate a settembre a Prato con Irlanda del Nord (successo per 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta per 2-0), gli Azzurrini voleranno in Serbia per affrontare in una doppia amichevole la nazionale di casa.