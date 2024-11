Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale Under 19 nelle qualificazioni agli Europei: ad Archanes gli Azzurrini si impongono con un perentorio 3-0 sul Montenegro, nella partita inaugurale del Gruppo 8 della prima fase. La formazione guidata da Alberto Bollini sblocca il risultato al 23' con il capitano Mattia Mannini, centrocampista della Roma, prima di raddoppiare al 45' grazie a Jefferson Ekhator Osayuki, attaccante del Genoa, e colpire un palo allo scadere della prima frazione di gioco (45'+2) con il milanista classe 2008 Francesco Camarda. Nel secondo tempo, dopo aver colpito un altro palo al 13', sempre con il numero 9 azzurro, l'Italia chiude definitivamente i conti al 16' con Lorenzo Riccio, centrocampista dell'Atalanta.

Parlando di calciatori dell'Inter, minuti finali per Matteo Cocchi: l'esterno sinistro classe 2007, che anche in Nazionale gioca da sotto età, è sceso in campo nel recupero al posto dello juventino Pagnucco.