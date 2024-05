L'Europeo si avvicina. Dopo aver superato a punteggio pieno la fase élite a marzo, la Nazionale Under 19 campione in carica tornerà a radunarsi dal 3 al 6 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per uno stage che precede di un mese e mezzo la fase finale in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, con l'Italia inserita in un girone con i padroni di casa, la Norvegia e l'Ucraina.