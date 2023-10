Italia U21, i convocati per la sfida contro la Norvegia: presente tanta Inter

Il ct Nunziata ha selezionato 26 calciatori per gara valida di qualificazione all'Europeo del 2025 in programma martedì 17 ottobre

Sono il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e l'attaccante Luca Koleosho (Burnley) le novità nella lista dei convocati di Carmine Nunziata per Italia-Norvegia, gara valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025 e in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio 'Druso' di Bolzano. Dopo le due trasferte in Lettonia e Turchia - con l'Italia che ha conquistato un pareggio e una vittoria -, gli Azzurrini si preparano quindi all'esordio casalingo in una partita già importantissima, considerato che i pari età norvegesi hanno conquistato sei punti nei loro primi due impegni, segnando 14 gol senza subirne.