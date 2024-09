Maurizio Viscidi, coordinatore delle Nazionali giovanili maschili, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo dell'Italia U21 contro San Marino e non solo: "Questa Under 21 davanti ha della qualità, perché ha la velocità di Gnonto, la struttura di Pio Esposito , che è ancora un 2005, tre anni sotto età, ha Baldanzi in trequarti in grado di dare dei palloni molto interessanti, senza escludere poi anche gli altri attaccanti che abbiamo a disposizione come per esempio Ambrosino".

"Willy è stato sostituito a fine primo tempo perché eravamo in vantaggio ed era diffidato, ed era troppo importante per la Norvegia. Lui nel rientrare dallo spogliatoio verso il campo ha ricevuto un messaggio dalla sua società allarmata che si chiedeva come mai fosse stato sostituito una partita così. Allora non poteva certo mandare il messaggio lungo il tragitto, dallo spogliatoio alla panchina ci sono parecchi metri. Arrivato in panchina ha voluto tranquillizzare la sua società che la sostituzione era una sostituzione per non rischiare la squalifica. Può essere stato sbagliato il tempo, forse sì, ma al tempo stesso è un atto di rispetto nei confronti della società per tranquillizzarli".