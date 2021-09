Italiano: “Contro una corazzata come l’Inter non è facile. Gonzalez ci ha messo…”

Il tecnico della Fiorentina ha commentato la sconfitta contro l'Inter: soddisfazione per un primo tempo di altissimo livello.

Italiano ha commentato in conferenza stampa la sconfitta con i nerazzurri al Franchi: "Cambio di prestazione tra primo e secondo tempo? Nella ripresa siamo partiti bene anche nei primi dieci minuti, con due-tre situazioni di ripartenza nelle quali la Fiorentina deve migliorare. Non siamo riusciti ad allungare, a concretizzare quanto costruito. Nel secondo tempo è uscita l'Inter, abbiamo abbassato un po' il baricentro e quando crei corridoi loro sono molto più concreti dellaFiorentina. Arrivavano da una vittoria rotonda. Già metterli in difficoltà è stato un grandissimo merito da parte nostra. Peccato, analizzeremo tutto ma questa prestazione mi dà tanta fiducia. Espulsione Gonzalez? Normale che ti fa arrabbiare. Con qualche mischia potevamo mettere in difficoltò l'Inter, lui è forte di testa. Non è un caso che due volte in inferiorità e due volte sconfitti 3-1. Sono convinto che Nico capirà, ha messo in difficoltà la squadra ma è un ragazzo generoso e capirà la lezione. Obiettivi Fiorentina? Primo traguardo arrivare alla quota per la permanenza in categoria, è la sacrosanta verità. Le sconfitte ti aiutano a migliorare, in 5 giorni prepareremo in maniera diversa l'Udinese. Contro una corazzata come l'Inter non è facile".