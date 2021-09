Dzeko: “Vittoria da grande squadra. Stavo per uscire? Forse il mister aveva bevuto…”

L'Inter torna da Firenze con tre punti importantissimi, al termine della partita a Dazn ha parlato l'attaccante nerazzurro

"Tutti i gol sono importanti, ancora meglio quando arriva così per la squadra. Stavo per uscire? Magari dopo lo chiedo al mister se aveva bevuto qualcosa... Questa vittoria è da grande squadra, nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo. Onore alla Fiorentina, poi sono calati e noi siamo stati più concreti e fatto due gol che hanno cambiato la partita. Non c'è uno che gioca avanti e uno dietro, Lautaro è un giocatore fortissimo. Sono contento di stare qui con questi grandissimi campioni".