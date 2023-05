Coppa Italia, Italiano: “Inter forte, Fiorentina si giocherà le sue carte”

Affrontiamo i finalisti di Champions, una squadra piena di campioni e in salute, che in classifica è molto più avanti. Qualche vantaggio rispetto a noi ce l'hanno. Però è una partita secca, ci si gioca tanto. Come detto prima, il nostro obiettivo è metterli in difficoltà. La Coppa la vogliamo vincere tutti, quindi cercheremo di fare il massimo.

-Sulla carta quale delle due finali è più difficile, questa o quella di Conference League?

Sinceramente non ci immaginavamo questa doppia finale, ma pian pianino abbiamo acquisito consapevolezza. Siamo venuti fuori da un momento non bello e abbiamo iniziato a crederci per le due finali. Sono stati due percorsi bellissimi che si concluderanno con due finali. Se mi avessero detto all'inizio quale avrei preferito, avrei detto Praga. Ma una volta che in Coppa Italia siamo riusciti ad ingranare e abbiamo fatto risultati ottenendo la semifinale ce l'abbiamo messa tutta per arrivare in finale. Giocheremo entrambe le gare per ottenere il massimo, siamo orgogliosi intanto di essere a queste due finali e le giocheremo con tutte le vostre forze cercando di ottenere qualcosa di importante.

-Inzaghi ribattezzato Re di Coppe ma tanti parlano di quello che ha fatto lei: quanto le fa piacere e che progetti ha?

E' bello riuscire a trasformare tutto il lavoro e la fatica e la preparazione in risultati sportivi. E' successo in passato, è successo quest'anno con queste due finali, anche se dobbiamo concludere bene. Io non aspetto altro che affrontare le due avversarie, siamo concentrati su quello e ci vuole tanta concentrazione e dobbiamo dare tutto con entrambi le avversarie.

Cosa dice ai tifosi della Fiorentina?

Che daremo tutto come sempre. Siamo reduci da una partita strepitosa a Basilea, giocata con voglia di andare in finale. Questa la giocheremo con altrettanta passione e amore cercando di regalare loro una grande soddisfazione.

(Fonte: SM)