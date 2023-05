Inzaghi: “Parole Zhang e Marotta aumentano forza. Vogliamo la Coppa Italia”

Domani sera l'Inter affronterà nella finale di Coppa Italia la Fiorentina di Italiano. È stata una vigilia intensa per la squadra nerazzurra e per Simone Inzaghi che ha incontrato il presidente Mattarella e ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha anche rilasciato un'intervista a SportMediaset che domani, su Canale 5, trasmetterà in esclusiva la partita.