Le parole del giornalista: "Da un lato c’è una squadra che in campionato fa sfracelli e che in Europa è sempre più convinta dei propri mezzi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Atletico Madrid-Inter di stasera: “Sempre bisogna essere preoccupati quando si va a casa di Simeone. Da un lato c’è una squadra che in campionato fa sfracelli e che in Europa è sempre più convinta dei propri mezzi. Dall’altra parte invece c’è un gruppo consapevole di come l’accesso ai quarti di finale di Champions League possa risollevare la stagione. L’inter parte avanti, ma è ancora possibile qualsiasi tipo di risultato”.