"Ne serve un’altra. Occorre, infatti, che Sommer tenga nuovamente la sua porta inviolata. Sarebbe la 25ª volta in stagione per l’Inter, la 24ª per il solo portiere svizzero. Ma sarebbe tra le più preziose in assoluto, perché vorrebbe dire promozione ai quarti di Champions". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Sommer che ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando che il segreto dei suoi numeri sia proprio Inzaghi.

Andata

All'andata non solo Sommer non subì gol ma non fu nemmeno impegnato, visto che l'Atletico non produsse alcun tiro nello specchio della porta. "Difficile che anche stasera lo svizzero rimanga inoperoso. I Colchoneros daranno il tutto per tutto e, inevitabilmente, sarà sollecitato. Anche da questo punto di vista, però, la sua stagione è stata eccellente. Non è semplice, infatti, farsi trovare sempre pronto se per lunghi tratti di partita devi fare il semplice spettatore. E in generale le conclusioni degli avversari sono sempre “pochine”. Invece, l’ex Bayern ha quasi sempre risposto presente. Anche con interventi complessi e soprattutto decisivi", sottolinea il Corriere dello Sport, che ricorda le ultime parate in quel di Bologna sui tentativi di Ferguson e Zirkzee.