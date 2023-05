Jacobelli: “Juve? 22 maggio data cruciale. Inter, Roma e Fiorentina hanno dimostrato…”

"Di solito lo sport italiano è quello dell'autocommiserazione. E' un risultato storico questo che non accade dal 1990. Rimane l'affermazione di un calcio che nonostante sia assillato da problemi noti, in campo internazionale ha dato una dimostrazione di forza. La Premier, torneo più ricco e spettacolare, non ha avuto lo stesso risultato. Inter, Roma, Fiorentina, hanno dimostrato che un altro calcio è possibile, che non si deve arrivare a certi risultati spendendo cifre astronomiche. Si rilancia così l'immagine del calcio italiano".

Da dove si riparte a giugno in casa Juventus?

"La data cruciale è il 22 maggio, con la Corte d'Appello Federale emetterà il nuovo verdetto. Da lì discenderà la nuova classifica, si capirà se la società procederà per il patteggiamento sul filone stipendi. Di sicuro c'è il nuovo ds che ci sarà. Da Napoli arrivano voci di un Giuntoli sempre più vicino. Ma da Napoli pare poter andare via anche Spalletti, e sarebbe una separazione clamorosa. Allegri? Sul campo, alla luce di tutto quello che gli è capitato, a partire dall'infortunio di Pogba in estate, ha fatto i salti mortali carpiati senza rete. ha schierato 105 formazioni diverse su 105 partite non per suo volere ma perché non aveva mai tutta la rosa a disposizione".