Jacobelli: “Fiorentina-Inter finale equilibrata. I sassolini di Inzaghi…”

All'Olimpico questa sera si affrontano Fiorentina e Inter per la finale di Coppa Italia: le parole di Jacobelli verso il match

“Che finale sarà stasera? Partita equilibrata, entrambe vivono un periodo buono. L’Inter viene dalla sconfitta di Napoli, con una formazione però diversa in funzione della finale di stasera, la Fiorentina dal pareggio con il Torino, ma tutto questo non influirà sulla partita di stasera all’Olimpico. Penso che la Coppa Italia sia il giusto premio per entrambe le squadre, un lavoro al dettaglio che la dice lunga sulla bravura dei due allenatori”.