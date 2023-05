FCIN1908 / Main sponsor Inter, vi sveliamo con chi è la trattativa avanzata: c’è l’ambassador

FcInter1908.it svela in esclusiva il nome della compagnia aerea con cui sta trattando l'Inter. E c'è già l'ambassador

Tiene banco anche la questione main sponsor in casa Inter. Tra le finali di Coppa Italia e Champions e le ultime giornate di Serie A, la dirigenza nerazzurra si sta muovendo anche sul fronte sponsor. “Sarà importante trovare all’Inter un nuovo main sponsor: trattativa in fase avanzata con un marchio di una compagnia aerea”, sottolineava questa mattina La Gazzetta in edicola. Ecco di chi si tratta, secondo le informazioni raccolte da FcInter1908.it.