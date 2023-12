Jacobelli: “Inter schiacciasassi e Bologna intrigante: sarà molto interessante”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra Inter e Bologna: “I tifosi del Bologna sperano ovviamente di vivere questa stagione meravigliosa a lungo, magari andando in Europa e continuando con Thiago Motta e Zirkzee. Io credo che sabato Bologna-Atalanta non sia solo uno scontro diretto per l’Europa ma anche una partita verità.