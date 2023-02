Jacobelli: “Inzaghi resta tra i migliori. Ha preso eredità di Conte e va ricordato…”

“Sicuramente manca continuità a questa squadra, ma bisogna ricordare il percorso di Inzaghi all’Inter. Ha raccolto un'eredità pesante come quella di Antonio Conte. Ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. Non può essere un pareggio contro una Sampdoria coraggiosa a giudicare Inzaghi, i giudizi si danno a fine stagione e ci vuole una valutazione oggettiva del lavoro di un allenatore. Inzaghi resta uno dei migliori allenatori della scuola di Coverciano”.