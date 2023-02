GdS – Inter, da verificare condizioni Gosens: le sensazioni sull’infortunio

Aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola sulle condizioni di Robin Gosens, uscito al 45’ per un problema muscolare

“Dopo il pari di Marassi, l’Inter ha ripreso subito gli allenamenti in vista di sabato con l’Udinese: da verificare le condizioni di Gosens, uscito per un affaticamento all'adduttore. Ma c’è ottimismo”, sottolinea la rosea sulle sensazioni in arrivo dall’infermeria dopo lo stop del tedesco. Da capire se sarà a disposizione già per la prossima, in ogni caso a sinistra è atteso il ritorno dal 1' di Dimarco.