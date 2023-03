Jacobelli: “Sfogo Inzaghi? Non ha tenuto più. Non andava messo in discussione”

Le parole del giornalista a proposito di quanto accaduto nel post gara del do Dragao e non solo

"Era dal 05-06 che non c'erano tre italiane ai quarti di Champions. Belle le parole di Spalletti nel post-Eintracht quando ha sbottato sull'elogio di Guardiola. Alcune società hanno potenzialità di spesa illimitate e c'è chi è fuori come il PSG e altre rischiano. Le italiane hanno dimostrato che un altro calcio è possibile".

"Nessuno credo possa minimizzare i problemi del nostro calcio, ma oggi con questo risultato possiamo dire che nonostante le difficoltà dei nostri club siamo lì ed è una bella notizia per il calcio italiano. Avere tre formazioni è una dimostrazione di forza rispetto ad altri club che spendono e spandono per vincere".

"Napoli? Se vediamo Frosinone in B, Catanzaro in C, vediamo una vitalità del calcio italiano importante. Oggi è stato confermato Infantino che crede nel calcio business, invece queste realtà fanno capire che puoi ottenere certi risultati tenendo anche a bada i conti e non spendendo tanto".