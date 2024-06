"Dobbiamo fare tesoro della severa lezione che ci ha impartito la Spagna. Così come era sbagliato fare voli pindarici dopo il 2-1 all’Albania, così è tipico del pessimismo italiota fare drammi ora anche se, senza San Gigio, sarebbe finita 4-5 a zero per gli spagnoli. Con la Croazia non dobbiamo pensare che basti il pari, in quel caso sarebbe delittuoso perché un Modric fiuterebbe subito come impostare la partita per i suoi".