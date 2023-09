Jacobelli: “Italia, con la Macedonia conta solo vincere. Spalletti? Mi piace che…”

"Nuovi innesti in futuro? Il primo nome è Scamacca, che giustamente non è stato convocato"

"Mai come in questi momenti ciò che conta è la vittoria. La sconfitta con l'Inghilterra ha complicato le cose, ecco perché la prossima partita è doppiamente importante. Una rivincita della sciagurata notte di Palermo, ma non solo. Mi aspetto una Nazionale molto compatta, determinata. Mi è piaciuto l'approccio di Spalletti, fatto di entusiasmo e orgoglio per la Nazionale. I giocatori che ha convocato sono quelli che gli danno più garanzie ora. Siamo all'inizio della stagione e storicamente questa partite sono sempre state fonte di sofferenza. La scelta è ricaduta su giocatori che gli garantiscono affidabilità. Il tempo di nuovi test ed esperimenti deve essere rimandato. Va ritrovato lo spirito di Wembley. L'addio di Mancini ha ricompattato l'opinione pubblica e il pubblico, che attende con grande interesse il debutto di Spalletti, la miglior scelta possibile oggi visti i precedenti e lo scudetto col Napoli. Ora però tocca ai giocatori".