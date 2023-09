Tchouaméni: “L’Inter è un grande club, sono contento per Thuram, è un top player”

Marcus Thuram ha segnato il suo primo gol per la Francia. Al termine della gara vinta contro l'Irlanda, Aurélien Tchouaméni ha elogiato l'attaccante nerazzurro: "Sono contentissimo per lui, ha fatto un altro passo avanti firmando per l'Inter. È un club molto grande in Europa e siamo contenti di averlo nella nazionale perché è un top player, lo ha dimostrato oggi (ieri, ndr)".