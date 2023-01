Jacobelli: “Milan, occhi sull’obiettivo dell’Inter. I nerazzurri si chiedono…”

La Supercoppa Italiana si avvicina. Prima gli ostacoli Lecce e Verona, poi sarà tempo di volare a Riyadh, in Arabia Saudita, per giocarsi il primo trofeo stagionale.

"A diciotto giorni dalla chiusura invernale, il Milan ha un gran bisogno di un bomber: uno che non costi uno sproposito, ma segni. Un candidato ad hoc potrebbe essere Marcus Thuram, 25 anni, 17 presenze e 13 gol stagionali, libero dal 1° luglio: se il Borussia Moenchengladbach non pretendesse la luna per l’indennizzo di gennaio, si potrebbe anche fare. Però, il figlio del grande Lilian piace molto anche all’Inter".

Spazio anche ai nerazzurri, reduci dal pari di Monza in campionato e dal successo ai supplementari in Coppa Italia:

Con il Grande Ritorno a Milano Romelu avrebbe dovuto fare la differenza: sinora non c’è riuscito, martellato com’è stato dagli infortuni, immalinconito dalla delusione belga in Qatar dove la presunta generazione d’oro di Martinez si è riscoperta di latta. Fra cinque giorni, a Riyad, Milan e Inter si ritroveranno di fronte per la Supercoppa. Con una certezza che renderà le cose più chiare: non ci sarà la nebbia".