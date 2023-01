Inter-Verona, probabile formazione: ecco le possibili scelte di Inzaghi

In attesa di capire chi recupererà dei quattro infortunati, ecco la probabile formazione nerazzurra che scenderà in campo sabato

Anche oggi Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic hanno lavorato a parte. È una corsa contro il tempo per avere i 4 giocatori almeno in panchina contro il Verona. Per la gara contro la squadra di Zaffaroni, Simone Inzaghi potrebbe confermare quasi in blocco l'undici sceso in campo contro il Parma in Coppa Italia.