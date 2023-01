Dzeko, il rinnovo è a un passo. Incontro fissato a fine mercato: fumata bianca vicina

Se il rinnovo di Skriniar è complicato e in casa Inter iniziano a storcere il naso, al contrario l'attaccante sembra prossimo alla firma

In casa Inter a tenere banco è il rinnovo di Skriniar . La dirigenza nerazzurra comincia ad avere meno ottimismo, ma lavora anche su altri contratti. In particolare quello di Dzeko.

"Molto meno complicato, invece, il discorso tra l’Inter e un altro titolare in scadenza, Edin Dzeko. Il bosniaco si avvia a grandi passi verso il rinnovo. C’è un appuntamento fissato, tra l’attaccante e la dirigenza: le parti si vedranno al termine di questa sessione, a febbraio. Sul piatto l’Inter mette un contratto per una stagione (con opzione per una successiva) a cifre inferiori rispetto ai 5,5 milioni attuali. L’aria, qui, è decisamente più leggera", spiega La Gazzetta dello Sport.