Jacobelli: “Roma-Milan, sfida delicata per i rossoneri a 4 giorni dal derby”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato l'ultimo turno di campionato. Inoltre il giornalista ha parlato di Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. "C’è un dispendio fisico enorme, specialmente per le squadre coinvolte in Europa. Può capitare di vedere tanti pareggi, ma questo ci offre un finale di stagione ancora più affascinante ed entusiasmante. E c’è la possibilità addirittura di portare sei squadre in Champions se la vincente dell’Europa League dovesse essere un’italiana e non dovesse entrare tra le prime 5 della classifica".