Jacobelli: “Pioli? Non so se sia appeso a un filo, ma per me merita rispetto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della situazione di Stefano Pioli al Milan: “Non so se in questo momento sia appeso ad un filo, per me merita rispetto. È vero che è stato eliminato dalla Champions League, ma non dimentico il rigore scandaloso contro il Newcastle che ha poi qualificato il PSG. In più ci sono i trentuno infortuni, che non possono essere colpa del tecnico. Adesso vedremo alla ripresa del campionato quali saranno i risultati, ma dire che Pioli si gioca la panchina significa dimenticare ciò che ha fatto negli ultimi quattro anni e due mesi”.