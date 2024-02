"Allo stato attuale credo che Lautaro sia una trattativa in corso da tempo e che può approdare a uno sbocco felice, anche per quello che rappresenta all'Inter Lautaro. In due anni ha raggiunto vette di rendimento che lo hanno portato tra i migliori attaccanti in circolazione. E' il simbolo dell'Inter di Inzaghi, presumo quindi che si arrivi a dama. A giudicare dai segnali che ha lanciato l'Inter, credo che la strada giusta sia stata imboccata. Il discorso di Chiesa non è legato al valore indiscutibile del giocatore ma la questione fisica. L'infortunio di Roma è stato molto complicato e dopo una partenza molto positiva nell'ultimo mese ha registrato stop imprevisti, anche per cautela. E' evidente che trattandosi di un campione d'Europa, si tratti di capire quali siano i vincoli imposti dal bilancio che vietano di andare oltre certe cifre. La fortuna della Juve è quella di avere in casa l'alternativa Yildiz, ma tutto si valuterà a fine stagione".