Jacobelli: “Conte vuole tornare in Italia per motivi personali. Chi lo vuole? Al momento…”

"No, assolutamente no. L’esperienza di Conte al Tottenham è positiva, è una squadra in lizza per qualificarsi alla prossima Champions. Credo che la sua scelta di rientrare in Italia sia legata a motivi personali, sente la lontananza dalla famiglia e non gli mancherebbero offerte in Italia se volesse tornare. Il Milan? Diciamo che Pioli merita la panchina del Milan per quanto fatto negli ultimi anni, se poi riesce a qualificarsi ai quarti di Champions compie un’altra impresa. La Roma lo ha già cercato in passato, ma in questo momento qualsiasi tipo di discorso sul futuro di un allenatore è assolutamente prematuro".