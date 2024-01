Jacobelli: “Riva è stato un grande. A Riyad fischi rivoltanti”

"Il destino ha voluto che improvvisamente ci lasciasse proprio nella serata in cui si giocava la Supercoppa. L'attaccamento alla maglia, la voglia di legare la propria carriera e la vita a un popolo e di contro un calcio che va fuori solo a raccattare denaro. E' stato unico in Italia e in Nazionale. E' stato grande come uomo, basti pensare ai rapporti costruiti nel suo periodo da team manager. Ha lasciato una grande eredità morale".

"I fischi a Riad? C'è stato chi prima della partita come il presidente della Lega di Serie A ha parlato di esportare una giornata all'estero. Quei fischi sono stati rivoltanti. Hanno spiegato che non è costume locale, ma bisogna pretendere lo stesso rispetto per i nostri usi e costumi. Soltanto per questo bisognerebbe annullare il contratto fatto con l'Arabia Saudita per le prossime edizioni".