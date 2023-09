Jannacci: “Derby? Auguro una grande vittoria all’Inter, sono i migliori. Papà Enzo…”

Derby vale la seconda stella

«Non buttiamo troppo cherosene sul fuoco. Non si dice nulla, non parliamo di stelle, stelline e nemmeno stellette. Guardiamo il cielo sì, poi se ne cade una... Vedo già che c’è qualche forza della natura in questa squadra».

Su Pioli

«Il nostro allenatore è bravissimo. Tutti quelli che amano il Milan e ci mettono il cuore per me meritano grande rispetto. Io non vado a numero di partite vinte. È importante quando si crea qualcosa di unico. E lui è riuscito a crearlo. Chi toglierebbe Paolo Jannacci all’Inter dell’amico Paolo Rossi? Io non aggiungo e non tolgo nessuno. Ma se mancasse Lautaro…».

