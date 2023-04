Jeda: “Inzaghi grande allenatore. Inter perfetta col Benfica. A Lukaku dico…”

Intervistato da SuperNews, l'ex giocatore Jeda è tornato sulla vittoria dell'Inter in Champions sul campo del Benfica. "Penso che Simone Inzaghi sia un grande allenatore e che stia lavorando bene con la squadra. Il lavoro svolto in campo contro il Benfica ha confermato l’obiettivo della squadra, trovo che in campo sia stata perfetta. Ha dato del filo da torcere al Benfica, che solamente a inizio sfida ha portato a termine alcune azioni. Ieri l’Inter l’ha dimostrato in tutto e per tutto: quando ci sono in campo i giocatori giusti e che funzionano bene, la squadra sa fare male”.