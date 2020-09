TS – Joao Mario, per l’Inter non sarà semplice monetizzare. “Ma c’è ancora tempo per…”

Tra campo e mercato: ieri ad Appiano Gentile l’Inter ha effettuato una doppia seduta di allenamento mentre oggi è prevista una sola sessione. La società, però, è al lavoro per cercare di chiudere operazioni in uscita, una delle quali è rappresentata da Joao Mario. “Il portoghese non rientra nei programmi nerazzurri, è in attesa di trovare una destinazione di suo gradimento. Marotta e Ausilio si stanno muovendo con l’obiettivo di poter monetizzare ma non è semplice. Il suo contratto con l’Inter scade nel 2022. C’è ancora tempo per un prestito con diritto di riscatto”, spiega l’edizione odierna di Tuttosport che chiarisce come l’ex Sporting è l’unico giocatore a non essere presente ad Appiano.