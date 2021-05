Joao Mario, idea Sporting: pagamento in 4 anni, proposto un giovane. L’Inter…

Il club lusitano vuole riscattare il centrocampista, ma la dirigenza nerazzurra non vuole concedere ulteriori sconti

Rimangono da decidere le modalità dell'operazione: la dirigenza interista punta a monetizzare e non concederà ulteriori sconti, mentre i Leões giocano al ribasso. Tuttosport presenta la proposta dei neo campioni di Portogallo: "Dopo la presa di posizione di Joao Mario ("Spero di rimanere allo Sporting") sono iniziate le schermaglie tra i club: l'Inter, che ha il portoghese a bilancio a 6,8 milioni, ne ha chiesti 8. Lo Sporting, per accontentare la controparte, chiede di dilazionare e rateizzare i costi del cartellino in 4 anni oppure potrebbe inserire nell'affare un giovane, ma l'Inter vuole soldi".