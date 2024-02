In una lunga intervista a Sportweek, Josep Martinez si racconta. Il portiere del Genoa dice di essere un grande appassionato di Superman: "Dunque, mi sento Superman quando faccio le uscite alte. Lì mi sembra di toccare il cielo. E mi sono sentito super contro l’Inter, quando mi sono escoriato tutta la gamba in un’uscita bassa e mi sono rialzato come niente. Ma soprattutto è successo quando giocavo ancora nel Gran Canaria: mi tuffai all’indietro per deviare una palla che si stava infilando in porta e caddi male sulla schiena. Adesso non cammino più, pensai, e invece mi rimisi in piedi".