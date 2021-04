Juan Manuel Cruz sulle orme di papà Julio: primo gol tra i pro col Banfield

Il figlio d'arte e attaccante argentino classe 1999 ha realizzato il primo gol tra i professionisti con la maglia del Banfield

Primo sigillo tra i professionisti per Juan Manuel Cruz. Il figlio di Julio 'El Jardinero', ex attaccante dell'Inter, è andato in gol nella sfida tra l'Argentinos Juniors e il suo Banfield allo stadio 'Diego Armando Maradona'.