Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic parla della nuova Juve di Thiago Motta e del ruolo che i bianconeri avranno nella lotta scudetto. "La rivoluzione della Juventus mi intriga. Adesso Giuntoli ha costruito la squadra che aveva in testa, quella di prima forse non era del tutto sua. È troppo presto per fare dei bilanci, in un senso o nell’altro. Douglas Luiz tecnicamente non si discute. Nel calcio, però, quello che fa la differenza nei top club è la mentalità, quella che ti porta a non accontentarti mai nemmeno dopo le vittorie. Non conosco personalmente Douglas Luiz, ma penso che nessuno meglio di Thiago Motta possa comprendere e gestire un centrocampista brasiliano che arriva da un campionato estero".