Jugovic: “Mai visto uno come Ronaldo. Vieri è stato un Haaland prima di Haaland”

Vladimir Jugovic, ex centrocampista - tra le altre - dell'Inter, ha stilato a SportWeek la sua personale top 11 dei migliori calciatori con cui ha giocato. Presenti anche diversi calciatori nerazzurri: "In porta Peruzzi. Né gigante, né elegante, però quasi insuperabile: con lui ti sentivi al sicuro in campo e fuori. Staordinario uomo spogliatoio. Poi Zanetti: La costanza fatta a persona e soprattutto calciatore. Sempre a duemila all'ora in allenamento e in partita. Ogni tanto pensavo: ma non rallenta mai? Mihajlovic: amico prima che compagno, dai tempi dei trionfi con la Stella Rossa alla Sampdoria. Uno che calciava le punizioni come lui non esisterà mai più. Alla forza abbinava un grande piede. In attacco Vieri: Bobo è stato Haaland prima di Haaland. E poi Ronaldo. Il più forte come compagno e avversario: non ho mai più visto nessuno, dopo di lui, andare in porta direttamente con la palla in velocità. Sembrava uscito dai videogiochi".