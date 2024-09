J. Cesar: “Battuto il Barça migliore della storia. Messi e quella parata…”

Ospite di RG La Deportiva, Julio Cesar è tornato sulla semifinale del 2010 contro il Barcellona. Dopo la vittoria per 3-1 a Milano e la sconfitta di misura in Spagna, l'Inter approdò in finale poi vinta grazie alla doppietta di Milito contro il Bayern Monaco. "Il nostro obiettivo era raggiungere la finale, pensavamo che la cosa migliore fosse difendere, quando ho parato su Messi sapevamo che avremmo battuto il miglior Barcellona della storia".

"Messi non ha mai segnato un gol contro di me, né in Brasile-Argentina né in Inter-Barcellona, ​​i miei compagni hanno giocato la partita della loro vita, il miglior Barcellona, ​​al Camp Nou, era difficile, quella parata è stato quasi tutto quello che ho fatto. I miei compagni si sono difesi molto bene e non ricordo altre parate", ha ricordato il brasiliano.