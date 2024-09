Ai microfoni di Prime Video, Julio Cesar ha parlato di Herling Haaland. L'ex portiere nerazzurro stima l'attaccante norvegese, ma il paragone con un suo ex compagno, Adriano, non regge: "Haaland è fortissimo, fa tantissimi gol. Ma tecnicamente non mi piace, non mi incanta. Non voglio sminuirlo per carità, il calcio è gol. Ma tecnicamente non mi piace. Tra Adriano e Haaland prendo 1000 volte Adriano".