Julio Cesar: “Conosco il Benfica e avrà preparato la partita al meglio. Inter, attenta”

"Per me è ancora aperta, l'Inter deve stare attenta a un Benfica che quest'anno ha fatto bene. Il Benfica viene da 3 sconfitte, questa è la partita perfetta per provare a tornare alla vittoria. Ma di fronte ci sarà un'Inter preparata. Avere i tifosi vicino in queste occasioni è bellissimo. Conoscendo il Benfica, l'avranno preparata bene per sorprendere. Ma l'Inter deve cercare di sfruttare gli spazi che i portoghesi lasceranno e fare male al momento giusto".