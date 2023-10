Le parole dell'ex giallorosso: "C’è un portiere dell’Atletico Paranaense, si chiama Bento. Credo che potrebbe fare bene in Italia"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha parlato così di Bento, portiere brasiliano che piace molto all'Inter: “La Roma ha sempre avuto tanti brasiliani in rosa. Un anno eravamo otto su 30 circa. Il problema è il costo dei cartellini dei brasiliani. C’è un portiere dell’Atletico Paranaense, si chiama Bento. Credo che potrebbe fare bene in Italia. Penso che costi tra i 12-15 milioni di euro".