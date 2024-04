Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo ottimo, la squadra ha lottato con uno in meno ma ha fatto cose giuste. Nelle prossime partite non vogliamo fare niente, se non riusciamo a fare di più almeno mantenere questa classifica. Chiaro che in generale dal Toro ci si aspetta di più ed è giusto che sia così. Abbiamo faticato all'inizio poi la squadra si è espressa bene, dispiacere per le gare stradominate e non vinte, abbiamo fatto crescere tanti giovani giocatori, ci sono scelte da potenziare, ma con i vari ricci, Bellanova, Buongiorno, rappresentano un grande futuro per il Torino.