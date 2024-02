Il suo Torino ha perso contro la Lazio di Sarri . Ma alla fine della partita Juric era soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e si è detto felice per come hanno giocato: «Mi hanno fatto divertire, godo quando li vedo giocare così», ha spiegato a Skysport.

Al tecnico granata hanno chiesto di Raoul Bellanova, ex Inter, che questa sera ha fatto un'ottima gara: «Per me l'importante è che quando arrivano questi ragazzi siano aperti mentalmente, che siano disponibili a migliorarsi e che facciano quello che gli diciamo, anche attraverso i video, che vogliano imparare. E lui è così, semplice, felice vuole imparare e crescere. Questa sera ha fatto bene anche in fase difensiva, che magari era un punto debole. Ha fatto grande partita, sta alzando livelli di concentrazione. Facendo gare così vedo poco giocatori di questo livello sinceramente. Oggi ha fatto una partita strepitosa, deve continuare così. È da tempo che sta facendo bene e siamo contenti con lui», ha detto dell'ex giocatore nerazzurro.