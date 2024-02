Filippo Inzaghi invece si tiene stretto il punticino raccolto all'Olimpico Grande Torino: "Alla mia squadra avevo chiesto di non prendere gol, loro sono forti ma hanno giocato così per merito nostro - l'analisi della sfida - e siamo stati molto bravi perché non abbiamo nemmeno sofferto: ho cercato di dare compattezza, questo punto deve essere la nostra ripartenza".