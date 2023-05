EDICOLA / CdS: Napoli, gelo Lucio. Alle 18 l’Inter. Juve, aria di meno 12

La prima pagina del giornale sportivo dedicata alla questione penalizzazione per i bianconeri. Oggi alle 18 la gara tra Inter e Napoli al Maradona

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport di parla di "Juve, aria di meno 12". Sarebbe questo quindi il numero dei punti che potrebbero togliere nelle prossime ore al club bianconero dopo la revisione del processo sulle plusvalenze. "Attesa per la corte d'appello: fa paura anche il secondo filone d'indagine- Domani arriva il verdetto, l'obiettivo è toglierle la Champions".

Poi spazio alla ripartenza dal Milan che ha vinto cinque a uno contro la Samp dopo l'eliminazione dalla CL contro l'Inter e una finestra per "Il gelo di Lucio", con il divorzio da de Laurentiis in primo piano nel giorno in cui giocano la partita contro i nerazzurri.