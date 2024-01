Juve, arriva Djalò. Il difensore si era promesso all’Inter, ma ha cambiato idea: ecco perché

Alla fine Tiago Djalò vestirà la maglia della Juventus. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’affare costerà complessivamente intorno ai 6-7 milioni: 3,5 subito e più o meno altrettanti tra bonus e percentuale sulla futura rivendita. "Acquisto controbilanciato da alcune cessioni, come impone l’indice di liquidità. A partire dal “bonus Dragusin”. La Juve è in attesa di capire il futuro dell’ex difensore - Bayern in vantaggio sul Tottenham - e la cifra che incasserà dal Genoa come percentuale sulla rivendita (20%, circa 5-6 milioni)".

"Un’opportunità in saldo, quella di Djalò, facilitata da due fattori. Il centrale ha il contratto in scadenza a giugno e non mette piede in campo dall’infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso marzo. Acquistandolo subito – e non in estate – i bianconeri anticipano la concorrenza e adesso avranno cinque mesi in più per inserire Djaló nel mondo bianconero e per riportarlo senza fretta ai livelli pre operazione, quando valeva il quadruplo".