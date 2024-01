Sky – Inter, in attacco si resta così. Djalo, i dirigenti lo avrebbero preso ora ma…

L'intenzione è quella di rimanere così in attacco, per adesso non ci sono novità sul reparto avanzato dell'Inter: non si opererà sul mercato a gennaio per rinforzare l'attacco. Così Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato del calciomercato nerazzurro e si è soffermato poi sull'operazione Djalo .

Oggi sono stati definiti i dettagli per il calciatore che l'Inter aveva bloccato per giugno. I dirigenti interisti lo avrebbero preso adesso e lo avrebbero mandato in prestito perché era difficile la collocazione nella difesa di Inzaghi in questo momento. Il calciatore ha preferito una squadra che gli garantisse di poter giocare subito. E così alla fine l'ha spuntata la società bianconera con un'offerta al Lille per tre mln e mezzo, tre mln e mezzo di bonus e un dieci per cento sulla futura rivendita.